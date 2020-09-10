Президент Беларуси встретился с послом России Дмитрием Мезенцевым

Минск и Москва, выразил убеждение президент Беларуси, значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 сентября на встрече с послом России в РБ Дмитрием Мезенцевым, передает источник в администрации главы государства.

Во время сентябрьских переговоров двух правительственных делегаций в Минске, по словам президента, были достигнуты очень хорошие договоренности. "Мы работаем над их развитием", - пояснил он. Напомнив, что в ближайшее время у него предстоит встреча с президентом России, белорусский руководитель высказал убеждение, что в Москве удастся поставить "жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше". Конечно, уточнил он, "еще будет много вопросов. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать".

Как уже информировал "СОЮЗ", в конце текущего месяца в белорусской столице и Минской области пройдет VII Форум регионов Беларуси и России, который Лукашенко заранее оценивает как экономический трамплин для сближения позиций по ряду вопросов. "Я считаю, что это будет очень сильный шаг в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий, - подчеркнул он. - Поэтому развитие отношений в настоящий момент нас удовлетворяет. Думаю, нам не надо терять ту динамику, которую мы наметили".

Глава дипмиссии России рассказал президенту, что несколько дней назад общался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. И она, подчеркнул дипломат, придает огромное значение региональному сотрудничеству в рамках Союзного государства. "Готовится большая делегация губернаторов, глав субъектов Российской Федерации. Минск подхватывает эстафету Петербурга, когда на площадке шестого форума регионов было подписано соглашений - ради людей, предприятий, бизнес-объединений, агрогородков - на $500 млн. Это же не абстрактные цифры, а дополнительный объем в товарообороте, расширение российских рынков для белорусских поставщиков во всех регионах", - обратил внимание посол РФ.

Президент выразил благодарность Дмитрию Мезенцеву за его деятельность в стране и организацию работы российских СМИ в Беларуси. "Вы буквально за эти месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы. Дай бог, чтобы российский посол и дальше так работал. Нас это удовлетворяет", - заявляет глава государства.

Пользуясь случаем, Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения и преподнес ему книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Первый экземпляр факсимильного издания 1866 года. "Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - заявил он.