Путин проведет совещание о восстановлении экономики после пандемии

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание, на котором обсудят восстановление экономики после периода пандемии коронавируса, а также тему занятости. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет совещание по экономическим вопросам. Речь пойдет прежде всего о том, как экономика страны проходит ковидный период, как идет процесс восстановления после самой острой фазы кризиса. Особое внимание уделят теме занятости", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, участие в совещании, которое пройдет в формате видеоконференции, примут премьер-министр Михаил Мишустин, глава президентской администрации Антон Вайно, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, глава Минтруда Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.