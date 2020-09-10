В Москве среднее число новых случаев коронавируса на 3% меньше, чем месяц назад

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число новых случаев за неделю на 3% меньше, чем месяц назад.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди вновь выявленных случаев 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% - от 46 до 65, 9,1% - от 66 до 79, еще 6,5% - старше 80 лет. Дети составляют 9,7%. Все пациенты взяты под меднаблюдение.