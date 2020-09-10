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10.09.2020 15:39
Рубрика: Происшествия

Фигуранта по делу Фургала отпустили под домашний арест

Текст: Александр Степанов
Одному из фигурантов по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Как сообщили в Басманном суде Москвы, суд удовлетворил ходатайство следователя. Мистрюков будет находиться под домашним арестом до 18 октября. Мистрюкову запрещено покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться всеми видами связи.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
Фургалу продлили арест до 9 декабря

Николай Мистрюков был арестован осенью прошлого года. Его называют близким другом Фургала и его деловым партнером. Мистрюков подозревается в причастности к убийствам хабаровских бизнесменов - Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м и одном покушении. На момент ареста Мистрюков занимал должность генерального директора компании "Дальпромснаб". Он также совладелец компании "Торэкс - Хабаровск". Четвертью - 25 процентами - этой фирмы владеет жена Фургала Лариса Стародубова. А еще Мистрюков был депутатом краевой Думы.

Сергей Фургал находится под арестом до 9 декабря. По версии следствия, он принимал решения об устранении конкурентов с целью продвижения собственных бизнес-интересов. Так, убийство предпринимателя Евгения Зори было связано с его длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного тем железобетонного завода.

Еще одной предполагаемой жертвой Фургала стал его компаньон Олег Булатов, после убийства которого обвиняемый завладел его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

По версии следствия, Фургал также причастен к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского. Кроме того, в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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