В Якутии обрушился строящийся тир стоимостью 367 миллионов рублей

Прокуратура Горного района Якутии начала проверку по факту обрушения строящегося здания тира в селе Бердигестях.

Строительство универсального стрелкового комплекса с интернатом на 50 мест приурочено к проведению в этом селе республиканских спортивных Игр Манчаары. Компания-застройщик выиграла торги на проведение работ, предложив цену 367,7 миллиона рублей.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований строительных норм и правил при проведении работ по строительству объекта, их соответствию сметной документации", - сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

В сообщении отмечено, что по результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.