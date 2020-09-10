Жительница Хабаровского края одолжила телефон и лишилась денег

Жительница города Амурска Хабаровского края лишилась 110 тысяч рублей после того, как одолжила свой мобильный телефон для звонка 28-летней девушке, делавшей ремонт в ее квартире.

Злоумышленница, воспользовавшись тем, что получила доступ к мобильному банку, перевела себе крупную сумму денег. Часть из них она отдала знакомому, у которого брала в долг, остальное потратила на себя. Кстати, ранее девушка уже была судима за кражи.

После обращения потерпевшей с заявлением о пропаже денег с банковской карты личность воровки установили очень быстро. Амурчанка созналась в совершении преступления, раскаялась в содеянном и пообещала полностью возместить ущерб.

В пресс-службе краевого УМВД сообщили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.