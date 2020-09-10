В Италии погибла фотомодель из Уфы

33-летняя Галина Федорова, работавшая моделью, погибла в результате несчастного случая в Италии. Об этом в Instagram сообщила мать погибшей Татьяна.

По ее словам, большая волна перевернула лодку, в которой была девушка. Галина попыталась выплыть, но захлебнулась. Пока на место прибыли спасатели, было уже поздно, они не смогли ее откачать.

"Она очень любила море, море ее отобрало у меня", - написала Татьяна.

В последующих постах женщина рассказала о жизни Галины, что она закончила модельные курсы и выучилась на журналистику в Уфе, а затем уехала в Москву, где работала продавцом в автосалоне и "пыталась выбраться из нищеты". Последнее время девушка жила и работала фотомоделью в Париже. В Италию на остров Сардинию она поехала на отдых.