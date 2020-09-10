В Самарской области после пропажи школьника возбудили дело об убийстве

В поселке Стройкерамика Самарской области ребенок 2005 года рождения ушел из дома еще в начале августа и до сих пор не вернулся.

Следственный отдел по городу Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Сообщается, что парень худощавого телосложения выглядит примерно на 16-17 лет, ростом 175-180 сантиметров. У него европейский тип лица, волосы светло-русого цвета, короткая стрижен. Был одет в серую майку, синие джинсы и черные кроссовки.

Есть особая примета - на левой руке шрам от пореза.

Правоохранители просят всех, кто знает об этом мальчике какую-либо информацию, обращаться по телефонам: 02, 8(846) 339-12-52, 8(846) 333-07-35, 8(846) 278026-03, 89171054405.