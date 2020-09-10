Жителя Приангарья арестовали за убийство трехлетнего ребенка

23-летний житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве трехлетнего сына своей сожительницы, сообщили в следственном комитете региона.

ЧП произошло в Нижнеилимском районе. По версии следствия, вечером 7 сентября молодой мужчина сильно избил ребенка, нанеся ему удары в спину, голову и живот. Из-за побоев малыш получил травмы печени и желчного пузыря и в тот же вечер умер в реанимации. Сам же мужчина с места преступления скрылся, но был задержан полицейскими на следующий день.

- Известно, что ранее он неоднократно был судим и отбывал срок за преступления против собственности и половой свободы личности, - рассказали в областном СК.

Также следователи установили, что в семье воспитывается еще один ребенок, ему полтора года. Сейчас он изъят, решается вопрос о лишении матери родительских прав. Сам подозреваемый в убийстве взят под стражу.