На Ставрополье пассажирский поезд насмерть сбил школьницу

В Ставропольском крае поезд сбил школьницу. Инцидент произошел 9 сентября в селе Краснокумском Георгиевского городского округа, сообщили "РГ" в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Примерно в десять часов утра в дежурную часть поступила информация, что на перегоне Георгиевск - Зольский поезд Анапа - Владикавказ сбил человека. Вскоре удалось установить личность погибшей.

- Ей оказалась местная жительница 2008 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте, - рассказали в транспортной полиции.

По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил пребывания на железнодорожных путях. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося.