В Черкесске завели дело за хищение у энергокомпании 670 млн рублей

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по факту хищения у ПАО "Россети Северный Кавказ" более 670 миллионов рублей. В совершении преступления подозревается врио генерального директора АО "Распределительная сетевая компания" Черкесска Умар Казиев и главный бухгалтер предприятия Диляна Атаева.

Как сообщает пресс-служба СК России, с января 2017 по июнь 2020 года, подозреваемые намеренно не платили по ранее заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии. Деньги, свыше 670 миллионов рублей, переводились на расчетные счета аффилированных организаций.

По уголовному делу совместно с сотрудниками МВД проведено свыше 20 обысков в офисах аффилированных организаций, изъята документация.

Умар Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в федеральный розыск. Диляне Атаевой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.