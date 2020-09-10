На Вологодчине женщина отправится в колонию за кражу продуктов

Районный суд Великого Устюга вынес приговор 41-летней жительнице города. Ее признали виновной по статье 158 УК РФ (кража по предварительному сговору).

Как сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Вологодской области, на заседании установили, что женщина тайно вынесла из магазина продукты, в том числе и шесть больших шоколадок. Действовала она по предварительной договоренности с человеком, уголовное преследование в отношении которого прекратили.

Подсудимая признала свою вину. Поэтому ее дело рассматривали в особом порядке. Женщина получила семь месяцев колонии общего режима. Это менее одной трети срока, положенного по данной статье. Суд учел как отягчающие обстоятельства - рецидив преступлений, так и смягчающие - признание вины и возмещение ущерба.