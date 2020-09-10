Под Петербургом собака спасла школьницу от изнасилования

В городе Ломоносов служебная собака спасла 15-летнюю девочку от изнасилования. Пес привел полицейских в заброшенный дом, где насильник удерживал школьницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские ворвались в дом, когда 36-летний мужчина собирался надругаться над девочкой.

Выяснилось, что мужчина увидел девочку на берегу Финского залива, угрожая ножом совершил в отношении нее развратные действия, а затем затащил в заброшенное здание в Ломоносове.

Между тем девочку искали. Она ушла из дома, и родители забили тревогу. Прибывшие на место полицейские подвели служебного пса по кличке Волк Меркурий к вещам школьницы, и собака немедленно взяла след.

Сейчас полицейские собирают всю информацию о происшествии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А нападавший оказался хорошо знаком полиции, он имел несколько судимостей, в том числе и за ранение, которое привело к смерти человека.