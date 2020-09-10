В Петербурге стартовала XI конференция "Российский строительный комплекс"

В Петербурге в гостинице "Парк Инн by Radisson Прибалтийская" начал работу XIX Всероссийский съезд строительных саморегулируемых организаций и XI Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство" в рамках форума "Устойчивое развитие".

С начала пандемии это первая всероссийская очная встреча строителей. В рамках форума будут обсуждаться такие ключевые для отрасли вещи как ценообразование в строительстве, новые возможности для девеломпента загородных территорий, вопросы совершенствования закупок в строительстве, цифровая трансформация и охрана труда, а также комплексное развитие рынка строительства при переходе на счета эскроу. Примечательно, что с каждого круглого стола будет вестись онлайн-трансляция, а впоследствии записи будут доступны для просмотра. Так что ознакомиться с ходом актуальной дискуссии смогут даже те, кто не смог приехать на конференцию.

Деловая программа форума продолжится 11 сентября. На 8.30 запланировано совещание с заместителем министра строительства и ЖКХ России Никитой Стасишиным о проблемах развития строительного комплекса Петербурга и Ленобласти. А в 10.00 начнется пленарное заседание. Проходить оно будет в формате "открытого микрофона", когда каждый присутствующий сможет задать вопросы членам президиума конференции.

Выступления обещают быть насыщенными. В пленарном заседании примут участие: Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев, член Совета Федерации ФС РФ Аркадий Чернецкий, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, президент НОСТРОЙ Антон Глушков, член Рабочей группы Высшего совета партии "Единая Россия" "Устойчивое развитие", ответственный за организацию общественного контроля реализации национального проекта "Жилье и городская среда", вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз. Пленарное заседание также будет транслироваться на сайте конференции.

В 15.00 состоится XIX Всероссийский съезд строительных СРО.