В Тюмени эксперты попытались представить жизнь после коронавируса

В Тюмени возобновился проект "Губернаторские чтения". Почти десять лет важные темы общественность обсуждала в областной научной библиотеке имени Менделеева. После снятия части ограничительных мер первую встречу эксперта и слушателей по рекомендации Роспотребнадзора перенесли в интернет.

Часовую лекцию главреда журнала "Россия в глобальной политике", профессора научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Федора Лукьянова, а также дискуссию по ней транслировали на сайте регионального правительства. Он предпочел поговорить с тюменцами о жизни мирового сообщества, экономике, национальной идее и трендах во время и после коронавирусной паузы.

Лукьянов считает пандемию не судьбоносным для всего мира событием, а катализатором. Ученый высказал мнение, что она лишь ускорила процессы, которые копились последние 15 лет, и показала: незыблемого почти нет.

Представитель ВШЭ уверен, что минувшие весну и лето с минимальными потерями пережили те страны, где власть и общество поддерживали гармоничные взаимоотношения. А вообще для каждого государства, да еще при закрытых границах, в приоритет вошли не внешние, а внутренние задачи, и национализм стал не идейным в глобальном понимании, а территориальным. Какое-то время эта тенденция будет сохраняться. Во всяком случае, к прежнему формату существования мы уже не вернемся.

Коронакризис застал Россию на переправе - она еще не до конца оправилась после распада Советского Союза. Теперь решать задачи приходится в условиях зависимости от внешнего контекста, при том что он меняется постоянно и часто непредсказуемо.

Участники Губернаторских чтений услышали прогноз эксперта на ближайшие полтора года. Как нетрудно догадаться, это время пройдет под знаком неопределенности: не стоит строить долгосрочных планов и загадывать перемещения по миру, особенно в личных интересах. Пока страны живут от ситуации к ситуации и в рамках своих интересов. Возможно, вскоре они будут образовывать краткосрочные союзы для преодоления общих проблем. Федор Лукьянов говорит, что неизменной величиной останется лишь Всемирная паутина - частично она помогла в пандемию, сохранит позиции и в будущем.

- Государствам и людям нужно быть готовыми к новым вызовам времени, развивать гибкость, управленческий опыт, интуицию, чтобы адекватно справляться с разными ситуациями, - объявил гость последних чтений.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, под чьей эгидой реализуется проект, отметил, что на вызовы времени важно отвечать не по-дилетантски, а разумно и гибко.