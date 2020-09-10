Замначальника челябинской колонии осужден за полумиллионную взятку

В Челябинске вынесли приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии №2, обвиняемому в получении взяток от заключенных. За подношения офицер ГУФСИН позволял им пользоваться мобильными телефонами, оргтехникой и другими запрещенными предметами, сообщили в СК региона.

- Заместитель начальника исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Челябинской области признан виновным в превышении должностных полномочий и получение взятки в крупном размере, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Установлено, что в течение двух лет, с 2016 по 2018 год он получил от представителей заключенных более 500 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Обвиняемому грозило от семи до 12 лет лишения свободы. Однако, изучив обстоятельства дела, суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в размере полутора миллионов рублей и лишением права работать в правоохранительных органах еще на четыре года.