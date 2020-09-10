Жена экс-премьера Малайзии платила борцам с интернет-троллями

Супруга экс-премьера Малайзии Розма Мансур каждый месяц тратила по 24 тысячи долларов США на борьбу с интернет-троллями. За негативными комментариями в соцсетях следила целая команда специалистов, которые должны были оперативно реагировать на плохие отзывы. Пользователи часто критиковали 69-летнюю женщину за роскошный образ жизни, который она вела. Об этом пишет газета The Straits Times.

Напомним, Розму обвиняют в получении взяток на 45 миллионов долларов. Один из эпизодов уголовного дела - вымогательство крупной суммы у руководства компании Jepak Holdings. Экс-супруге премьера грозят 20 лет тюрьмы, а также штраф, в пять раз превышающий сумму ущерба.

Во время обыска квартир и домов политика было обнаружено большое количество золотых и ювелирных украшений, дорогих дизайнерских сумок и прочее.