Указ губернатора Тульской области от 7 сентября 2020 года № 103 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля. 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.1. Запретить на территории Тульской области по 30 сентября 2020 года проведение публичных и массовых мероприятий.

Запреты, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на мероприятия и виды деятельности, осуществление которых возобновляется в соответствии с настоящим указом.";

2) подпункт 1.5 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.5. Установить, что запреты, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего указа, не распространяются на проведение:

официальных мероприятий органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления в Тульской области;

публичных слушаний, организуемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами государственной власти Тульской области или органами местного самоуправления в Тульской области, с числом участников не более 50 человек в одном помещении при условии обеспечения социальной дистанции между участниками, обязательного использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, обеспечения проведения предварительной дезинфекции места проведения публичных слушаний, использования оборудования для обеззараживания воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, в период проведения мероприятия, обеспечения термометрии всех участников публичных слушаний;

иных мероприятий, установленных правовым актом Губернатора Тульской области.";

3) в подпункте 1.6 пункта 1 указа:

в абзаце 2 после текста "(маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания)" дополнить текстом "либо защитные экраны для лица";

абзац 4 изложить в новой редакции:

"Соблюдение требований, предусмотренных настоящим подпунктом, осуществляется с учетом особенностей, установленных в постановлениях или рекомендациях по организации деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее профилактике, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом по Тульской области.";

4) в пункте 5 указа:

в подпункте 2 текст ", проведения массовых или развлекательных мероприятий" исключить;

в подпункте 7 текст "в помещениях (зрительных залах)" исключить;

дополнить подпунктами 9,10 следующего содержания:

"9) с 7 сентября 2020 года деятельность полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов государственных учреждений Тульской области социального обслуживания населения;

10) с 7 сентября 2020 года деятельность ночных клубов, караоке-клубов, детских игровых комнат.";

5) в абзаце 1 пункта 6 указа текст "исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан" заменить текстом "преимущественно по предварительной записи граждан".

2. Указ вступает в силу с 7 сентября 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







