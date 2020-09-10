Постановление правительства Тюменской области от 8 сентября 2020 года № 585-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пункте 3:

в абзаце пятом подпункта 3.2 слова "в музеях, музеях-заповедниках, в том числе музеях на открытом воздухе" заменить словами ", проводимых музеями, музеями-заповедниками, в том числе на открытом воздухе,";

в подпункте 3.4 слова ", указанными в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления," исключить.

2. Приложение № 2 к постановлению дополнить разделом № 13 согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор области А.В.Моор





Приложение к постановлению Правительства Тюменской области от 08 сентября 2020 г. № 585-п

Раздел 13. Дополнительные обязательные требования при осуществлении деятельности культурно-досуговых организаций

1. Проведение генеральной уборки помещений организации с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием организации.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

4. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

5. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели) с аналогичным содержанием спиртов или дезинфицирующими салфетками.

6. Организация на территории объекта (на входах в здание, в санузлах, точках общественного питания, репетиционных залах, гримерных комнатах, костюмерных и т.д.) мест обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток.

7. Осуществление приема пищи в столовой для персонала или специально выделенной комнате с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. Запрещение приема пищи на рабочих местах.

8. Использование сотрудниками при обслуживании зрителей защитных масок и перчаток. Осуществление использования защитных масок артистами в зданиях вне репетиционного процесса и вне сцены. Во время репетиций маски могут использовать музыканты, которым они не мешают (исполнители на ударных, клавишных, струнных инструментах).

9. Проведение регулярного проветривания помещений не реже чем один раз в два часа (при наличии технической возможности).

10. Осуществление дезинфекции всех контактных поверхностей в помещениях (дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стоек, оргтехники, подлокотников кресел, балетных станков и т. д.) после проведения культурно-досуговых мероприятий, репетиций, занятий клубных формирований, но не реже чем через каждые 2 часа.

11. Исключение культурно-досуговых мероприятий с массовыми сценами. Количество артистов на сцене (площадке) регламентируется нормами, установленными организацией, исходя из необходимости соблюдения норм социального дистанцирования.

12. Соблюдение дистанции не менее 4 метров поющими и выразительно говорящими артистами на репетиции.

13. Осуществление реализации билетов для посетителей с учетом организации рассадки зрителей с соблюдением норм социальной дистанции (через одно посадочное место). Указанные ограничения не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.

14. Осуществление сбора использованных средств индивидуальной защиты сотрудников организации и посетителей в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

15. Организация информирования персонала, участников и посетителей мероприятия о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции путем размещения аудио/визуальной информации на сайте организации (мероприятия), на входных группах, в зонах информации и пр.

16. Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и др.) на территории культурно-досуговых учреждений осуществляются согласно соответствующим рекомендациям настоящего постановления с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов деятельности в условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

17. При формировании расписания занятий клубных формирований предусмотреть закрепление за каждым клубным формированием отдельного помещения на время занятия и обеспечение маршрутизации с применением норм социального дистанцирования.

19. Исключить пребывание родителей (законных представителей) участников клубных формирований в помещениях организации, за исключением лиц, сопровождающих участников клубных формирований с ограниченными возможностями здоровья.

21. При проведении культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе ограничить количество зрителей мероприятия, исходя из необходимости соблюдения норм социальной дистанции, но не более чем 50 человек.







