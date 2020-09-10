Умер легендарный музыкант, основатель Silver Apples Симеон Кокс

Огромная величина электронной и психоделической музыки, сооснователь знаковой группы Silver Apples Симеон Кокс III скончался в возрасте 82 лет 8 сентября.

Об этом пишет Pitchfork. Причина смерти культового старца не названа.

В шестидесятые Кокс был участником блюз-роковой группы Overland Stage Electric Band, а затем основал в 67-м проект Silver Apples - с барабанщиком OSEB Дэнни Тэйлором (умер пять лет назад).

При этом Кокс и Тэйлор ушла из Overland после того, как остальные участники коллектива не стали разделять их энтузиазм по поводу планов придать группе более электронное звучание. А именно, как гласят летописи, однажды приятель показал Коксу старинный генератор звуковых колебаний, которым Симеон страшно увлекся. Но все в OSEB, кроме Тэйлора, сделали на это кислые лица. И друзья с коллегами распрощались. Эпохально взяв в свой музыкальный арсенал примитивные самодельные синтезаторы. (Первые модели Муга стоили несколько тысяч долларов, относительно подешевев только в начале семидесятых.)

В 1968-м и 1969-м дуэт выпустил две пластинки, в 1970-м распался, а в 1996-м возродился.

Последний альбом проекта вышел в 2016-м.