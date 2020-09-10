Ушел из жизни участник фанк-группы Kool And the Gang Рональд Белл

Композитор, саксофонист и второй вокалист фанк-группы Kool And the Gang Рональд Белл скончался на 69-м году жизни в США. Об этом сообщил PR-менеджер коллектива Анджелло Эллбери.

Белл создал Kool And The Gang в 1964 году еще в школе вместе со своим братом Робертом "Кулом" Беллом, который стал основным вокалистом и басистом группы. А помогал им в этом отец, друживший со знаменитыми джазовыми музыкантами - Майлзом Дэвисом и Джоном Колтрейном.

Вначале они исполняли джаз, а к 1968 году музыканты выбрали нынешнее название для коллектива и обратились к ритм-энд-блюзу и фанку. Вскоре были записаны первые хиты, а наибольших успехов группа достигла в 1970-е и 1980-е годы.

Тогда ритмичный, задорный и удалой фанк постепенно превращался в еще более азартную и танцевальную музыку диско, и Kool And the Gang принимали в этом активное участие. Они записывались и появились вместе с Джоном Траволтой самом знаменитом фильме той эпохи - "Лихорадка субботней ночи" в 1977 году, став культовыми звездами дискотек.

В 1979-м их песня Ladies Night заняла первое место в американском хит-параде, да и во многих европейских странах попала в топ-чарты. Многие альбомы становились "платиновыми", а самым удачным оказался диск 1986 года - Forever. В 1994 году режиссер Квентин Тарантино взял композицию группы Jungle Boogie в свой культовый фильм "Криминальное чтиво".

В наши дни Kool And The Gang продолжали свою славную карьеру, уже в формате квартета. Правда, теперь в их репертуаре появилось много баллад, в традициях соул. А в прошлом году они принимали участие в акции "50 лет мировому фанку".