В Японии сразу 18 борцов сумо заразились коронавирусом

В Токио как минимум восемнадцать борцов сумо заразились коронавирусом. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Двенадцать спортсменов с легкой формой заболевания госпитализированы. Некоторые из них жаловались на повышенную температуру, головные боли и потерю обоняния. Остальные сумоисты с отсутствием симптомов изолированы для прохождения карантина. В настоящее время специалисты пытаются установить пути заражения борцов.

По последним данным, в японской столице выявлено в общей сложности более 22 тысяч случаев заражения COVID-19. Так, девятого сентября пробы на инфекцию еще 149 человек дали положительный результат.