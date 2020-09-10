В Китае стартовал месяц поощрения потребления

С 9 сентября по 8 октября в стране пройдет целый ряд разнообразных мероприятий, направленных на поощрение потребления. В них примут участие более 100 тысяч компаний и свыше двух миллионов онлайн- и офлайн магазинов.

В рамках акции на знаменитых пешеходных улицах Тяньцзиня, Харбина и Шэньчжэня, а также других мегаполисов страны, будут проведены кулинарные фестивали, презентации товаров и услуг.

Розничные продажи наиболее пострадали от пандемии коронавирусной пневмонии и восстанавливаются гораздо медленнее, чем сектор услуг и производство. По итогам полугодия объем розничных продаж в КНР сократился на 11,4 процента. Нынешняя акция призвана восстановить потребительскую активность.