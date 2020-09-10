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10.09.2020 15:06
Рубрика: Власть

Вертолеты оснастят мощными радарными комплексами

Текст: Сергей Птичкин
Вертолеты получат компактные, но мощные радарные комплексы, которые придадут им новые свойства. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разрабатывает вертолетные радиолокационные комплексы нового типа на основе СВЧ-излучения. Аппаратура предназначена для управления вертолетом в условиях плохой видимости и выполнения беспилотной посадки.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

СВЧ-излучение позволит формировать детализированное радиолокационное изображение внешней обстановки даже в сложных метеоусловиях. Система также предусматривает своевременное оповещение пилота об угрозах в условиях недостаточной видимости. Новыми радарными комплексами будет оснащаться техника холдинга "Вертолеты России".

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Как сообщила пресс-служба Ростеха, соглашение о сотрудничестве заключили научно-производственное предприятие "Салют" (входит в "Росэлектронику") и Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (входит в "Вертолеты России"). Стороны договорились о начале долгосрочного взаимодействия в области оснащения вертолетов радиоэлектронными комплексами нового поколения.

"Экспертиза нашего предприятия в области СВЧ-электроники позволит создать передовой радиолокационный комплекс на основе сверхвысокочастотного излучения. Новое оборудование упростит управление вертолетной техникой и будет дешевле оптических комплексов, применяемых сегодня на вертолетах военного назначения. Кроме того, существующие вертолетные радиолокаторы не могут устанавливаться на малогабаритные беспилотные вертолеты из-за больших габаритов и массы.

Создаваемая аппаратура будет построена на нестандартном схемотехническом решении и инновационных методах цифровой обработки сигналов, что позволит уменьшить ее габариты для использования на малоразмерных и беспилотных вертолетах", - заявил генеральный директор НПП "Салют" Александр Бушуев.

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