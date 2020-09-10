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10.09.2020,  
09:42
Текст:  Олег Корякин

Здание минобороны Алжира украсили изображением истребителя Су-57

Минобороны Алжира "включило" в состав армии истребитель Су-57, но пока только на рисунке.

Издание Military Watch обратило внимание на любопытный рисунок, украсивший фасад здания минобороны Алжира. Здесь наряду с танком Т-90 и истребителем Су-30, состоящими на вооружении страны, изобразили российский истребитель пятого поколения Су-57.

Фото: Alexey Korshunov/Wikimedia.org
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В статье отмечают, что Алжир давно называют потенциальным покупателем этого самолета, но официальной информации о контракте еще не было.

Автор напоминает, что Алжир был ведущим заказчиком современного российского оружия в Африке на протяжении десятилетий. Часть техники поступила сюда даже до того, как официально была принята на вооружение в России.

ВВС страны считаются самыми современными и боеспособными на африканском континенте. Их основу составляют истребители Су-30МКА, МиГ-25, МиГ-29С и бомбардировщик Су-24М.

Новые Су-57 нужны Алжиру для замены МиГ-25.Изначально для этих целей он планировал закупить Су-35, но российский истребитель пятого поколения стал более предпочтительным вариантом. Самолет обладает большим потенциалом и может похвастаться превосходными возможностями.

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