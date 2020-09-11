Постановление правительства Республики Башкортостан от 8 сентября 2020 года № 553 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан в среднем за месяц II квартала 2020 года"

В соответствии с законами Республики Башкортостан "О потребительской корзине в Республике Башкортостан" и "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан в среднем за месяц II квартала 2020 года в расчете на душу населения - 10015 рублей, для трудоспособного населения - 10641 рубль, пенсионеров - 8155 рублей, детей - 10077 рублей.

Глава Республики Башкортостан Р.Ф.Хабиров







