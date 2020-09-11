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11 сентября 2020 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 10 сентября 2020 года № УГ-382 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространении в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 7 (возобновить работу при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) с 15 сентября 2020 года - молодежных клубов, кружков, секций, центров.";

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Установить, что проведение матчей ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020 - 2021 гг., Континентальной хоккейной лиги сезона 2020 - 2021 гг., иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020-2021 гг. разрешается при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, и при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 50 процентов от вместимости спортивного объекта.";

3) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

"18.1. Возобновить проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (возраст участников мероприятий - старше 18 лет) при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, рекомендациями Роспотребнадзора, и при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 50 процентов от вместимости спортивного объекта.";

4) абзац второй пункта 22 (организациям (ИП, самозанятым), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе, фуд-корты и иные аналогичные объекты) признать утратившим силу;

5) абзац второй пункта 34 (Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан) признать утратившим силу;

6) пункт 39 (рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан в ходе патрулирования улиц и общественных мест обращать особое внимание на граждан старше 65 лет и проводить с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения режима самоизоляции) признать утратившим силу;

7) пункт 43 (приостановить процедуру формирования Общественной палаты Республики Башкортостан нового состава до отмены режима "Повышенная готовность") признать утратившим силу;

8) абзац второй пункта 44 (оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан) признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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