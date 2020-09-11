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11.09.2020 00:43
Рубрика: В мире

Бразильский штат Баия станет дистрибьютором российской вакцины от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Штат Баия на северо-востоке Бразилии станет дистрибьютором российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает портал Bahia Notícias со ссылкой на главу управления здравоохранения региона Фабиу Вилас-Боаса.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Баия будет поставлять российский препарат во все штаты Бразилии. Массовым распространением вакцины займется научно-исследовательский фонд штата Bahiafarma. Соглашение об этом подписано с Российским фондом прямых инвестиций", - цитирует издание ТАСС.

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Бразилия также закупит 50 миллионов доз российской вакцины против коронавируса в рамках договоренностей еще с одним штатом этого государства. Первые партии российского препарата могут поступить в Бразилию уже в ноябре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом SARS-CoV-2 в стране заражены 4 миллиона 197 тысяч 889 человек. Бразилия занимает третье место в мире по числу заболевших. Ситуация, по данным местного минздрава, продолжает оставаться стабильно тяжелой. За минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии увеличилось на 40,5 тысяч.

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