Закон Хабаровского края от 10 сентября 2020 года № 85 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2021 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии"

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 12 653 рубля.

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края И.В.Зикунова







