Хопкинс сыграет англичанина, спасавшего детей накануне Второй мировой

Энтони Хопкинс и Джонни Флинн сыграют в фильме "Одна жизнь" (One Life), где им предстоит воплотить (в разные годы) образ Николаса Джорджа Уинтона, британца, которому удалось выслать 669 детей преимущественно еврейского происхождения из Чехословакии незадолго до оккупации страны нацистской Германией. Об этом сообщает портал Deadline.

Уинтон, отдавший пятнадцать лет своей жизни военной карьере и впоследствии занимавшийся благотворительными проектами, об этом эпизоде своей жизни не распространялся. В 1988 году его жена обнаружила записную книжку, сохранившуюся у него с 1939 года, в которой был список адресов английских семей, приютивших детей.

В том же 1988-м году Уинтон стал участником передачи That's Life, на съемках которой присутствовал ряд тех, кто получил шанс на вторую жизнь на чужбине благодаря его действиям. Уинтон скончался в 2015-м на 107-м году жизни.

Сценарий фильма был создан Люсиндой Коксон ("Девушка из Дании") совместно с Ником Дрейком ("Ромул"), а продюсированием займется компания See-Saw, за плечами которой оскароносный "Лев" с Девом Пателем и "Король говорит" с Колином Фертом.

Режиссером станет Эшлин Уолш ("Валландер", "Моди").