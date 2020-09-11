Игра с глубиной: белый хронограф Hublot Big Bang Sang Bleu II

Геометрия модели Sang Bleu серии Hublot Big Bang на первый взгляд кажется сложной и загадочной. Однако с точки зрения Максима Плешиа-Бюхи, всемирно известного тату-художника, основателя студии Sang Bleu ("Голубая кровь") и создателя дизайна этих часов, она проста. Новая версия Sang Bleu II призвана напомнить, что белый цвет - отправная точка всех творений. Это нейтральная основа, которая подчеркивает мастерство художника и его владение формой.

В наши дни татуировка стала самостоятельной формой искусства, и Максим Плешиа-Бюхи создает свою геометрию в трех измерениях. Рельеф и глубина, сочетание штрихов и линий формируют образ, состоящий из перспектив и плоскостей, одновременно обладающий архитектурной четкостью и гипнотичностью.

Hublot Big Bang Sang Bleu II. Центральных ромб - указатель часа, правый малый циферблат - 60-минутный счетчик хронографа, длинная секундная стрелка хронографа с треугольным наконечником закреплена по центру и сейчас указывает на 12. Фото: Hublot

Часы диаметром 45 мм демонстрируют сбалансированность форм и адресованы эстетам. В Big Bang Sang Bleu II шестиугольники, ромбы и треугольники вступают в игру на территории круга, но находятся при этом в трехмерном пространстве.

В новую версию Sang Bleu II добавлена функция хронографа (которого не было в Sang Bleu). Мануфактурный механизм Unico HUB1240 можно видеть благодаря скелетонированному циферблату и задней крышке из сапфирового стекла. Механизм работает с частотой 28800 полуколебаний в час, запас хода - 72 часа.

Центральная стрелка в виде ромба с массивным наконечником отсчитывает часы. Минуты бегут на правом малом диске циферблата. Левый малый диск вращается в темпе секундной стрелки. А секундная стрелка хронографа, способная отмерять отрезки времени, находится по центру: она длинная и прямая, ее наконечник в виде маленького белого треугольника направлен вверх (на фото).

Sang Bleu II, версия King Gold White. Фото: Hublot

Часы выпущены двумя лимитированными сериями: в версии из титана - 200 экземляров, в версии из фирменного золота King Gold - 100 экземпляров. Часть моделей украшена бриллиантами.

Модели помещены на белый каучуковый ремешок с черным краем. Ремешок оснащен затентованной системой быстрой смены One Click.

Стоимость начинается с $25 200 (для версии из титана) и с $47 300 (для версии King Gold)