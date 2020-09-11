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11.09.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Как эмоции влияют на карьеру

Текст: Лидия Захарова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лучше всех управляют эмоциями летчики, а самые низкие значения эмоционального интеллекта у врачей и учителей, показал рейтинг профессий по уровню эмоционального интеллекта. Он основан на данных исследования группы российских ученых под руководством профессора Е.А. Сергиенко из Института психологии Российской академии наук по методу русскоязычной версии MSCEIT V2.0.

Фото: iStock
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По результатам исследования медики, преподаватели и музыканты хуже всего справляются с эмоциями. Спортсмены и инженеры, а также владельцы малого бизнеса (в том числе индивидуальные предприниматели) - уже лучше. В свою очередь их обогнали HR-менеджеры, а на первом месте - летчики. У них преобладает область эмоционального интеллекта, отвечающая за идентификацию эмоций и использование их в решении проблем.

"Снижение уровня эмоционального интеллекта у преподавателей можно объяснить синдромом профессионального выгорания. Ежедневно учителя испытывают жесточайшие психо-эмоциональные нагрузки, связанные и с выступлением перед большой аудиторией, и с необходимостью взаимодействовать и нести ответственность за большое количество человек. К тому же невысокий уровень материального вознаграждения за труд учителей и невысокий престиж самой профессии в общественном сознании усугубляют ситуацию", - отметила автор исследования, кандидат психологических наук, основатель цифровой платформы "Работающий эмоциональный интеллект" Елена Хлевная.

По ее словам, на уровень эмоционального интеллекта как когнитивной способности влияют как гены, так и внешние факторы: время, воспитание, образование, обстановка в доме и социальный статус человека.

"Детям легче развить свой уровень эмоционального интеллекта, чем взрослым, и обучение эмоциональному интеллекту в детстве будет положительно влиять на развитие человека всю его жизнь", - заключила Елена Хлевная.

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