Китайское издание назвало главные новинки "Армии-2020"

Звездами форума стали передовые системы противовоздушной и противоракетной обороны, например, новейшая система ЗРК нестратегической противоракетной обороны "Абакан". Она имеет две ракеты вертикального пуска, а чтобы нанести удар по площади со сплошным поражением, требуется оснащение несколькими пусковыми установками. Система похожа на американский противоракетный комплекс THAAD и, как считает российский военный эксперт Игорь Коротченко, может вполне составить ему конкуренцию.

Еще одной звездой форума стал радиолокационный комплекс ПВО-ПРО "Резонанс-НЭ". Он может обнаруживать и сопровождать самые сложные воздушные цели, например, истребители-невидимки, крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты. Максимальный радиус поражения - 1100 километров. Комплекс способен работать практически в любых климатических условиях: от -50 до +60 градусов по Цельсию. Сейчас он уже стоит на боевом дежурстве в российском районе Арктики. Российский военный эксперт Юрий Кнутов говорит, что "Резонанс-НЭ" - это радиолокационная система с элементами искусственного интеллекта - она может моделировать электронный образ цели и точно идентифицировать ее тип с параметрами полета. Сейчас РЛК уже купили Египет и Иран.

Также на форуме впервые представили противотанковый ракетный комплекс "Гермес" Тульского конструкторского бюро приборостроения. Представитель предприятия сообщил, что противотанковая управляемая ракета "Гермес" может почти на 100 процентов уничтожить любой западный танк. В свою очередь, эксперты журнала The National Interest считают, что американская противотанковая ракета FGM-148 Javelin, по сравнению с новым российским "убийцей танков", выглядит устаревшей.

Особый интерес на форуме вызвали беспилотные летательные аппараты, которых в этом году было представлено гораздо больше, чем в предыдущие. Самым заметным среди них стал тяжелый высокоскоростной ударный БЛА "Гром". Его проектировка держалась в строгой тайне, сейчас он находится на стадии исследований и разработок. Предполагается, что "Гром" будет сопровождать истребители Су-35 и Су-57 и отвлекать на себя зенитный огонь противника, а также проводить разведку и ударные миссии в тылу врага.

Кроме этого, на "Армии-2020" впервые показали новейший российский радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам "Бастион-Автоматика". Система будет применятся для борьбы с терактами с помощью БЛА и незаконным использованием дронов.