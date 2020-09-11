Закон Нижегородской области от 10 сентября 2020 года № 93-З "О величине прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием 27 августа 2020 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской области на 2021 год в размере 8 871 рубль.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор области Г.С.Никитин







