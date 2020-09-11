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Официально: рэпер Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой

Новости
    11.09.2020, 13:56
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

BREAKING NEWS!, как говорится: 37-летний рэпер, актер, продюсер и предприниматель Тимур "Тимати" Юнусов и 24-летняя модель, 1-я вице-мисс Россия, писатель и бизнесвуман Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений.

Напомним: официально молодые люди отношения эти не зарегистрировали, что не воспрепятствовало им завести общего ребенка: у экс-пары есть сын Ратмир, которому в октябре исполнится год.

Новостью Решетова поделилась только что с подписчиками своего Instagram. Подчеркнув: с рэпером они были "лучшими друзьями, любовниками, партнерами", между ними "было многое, и это было прекрасно", а отношения пары являлись "очень многогранными, наполненными и эмоциональными". "Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться", - глубоко отметила девушка. Пояснив: она повзрослела, изменилась, и ее взгляды на жизнь тоже изменились.

"Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть", - акцентирует Анастасия. Без указаний на то, что именно послужило причиной разрыва.

До Решетовой Тимати состоял в отношениях с моделью, 2-й вице-мисс Россия Аленой Шишковой, которая родила ему дочь Алису. До них спутницей музыканта была коллега по "Фабрике звезд" - певица Алекса.

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