Официально: рэпер Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой

BREAKING NEWS!, как говорится: 37-летний рэпер, актер, продюсер и предприниматель Тимур "Тимати" Юнусов и 24-летняя модель, 1-я вице-мисс Россия, писатель и бизнесвуман Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений.

Напомним: официально молодые люди отношения эти не зарегистрировали, что не воспрепятствовало им завести общего ребенка: у экс-пары есть сын Ратмир, которому в октябре исполнится год.

Новостью Решетова поделилась только что с подписчиками своего Instagram. Подчеркнув: с рэпером они были "лучшими друзьями, любовниками, партнерами", между ними "было многое, и это было прекрасно", а отношения пары являлись "очень многогранными, наполненными и эмоциональными". "Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться", - глубоко отметила девушка. Пояснив: она повзрослела, изменилась, и ее взгляды на жизнь тоже изменились.

"Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть", - акцентирует Анастасия. Без указаний на то, что именно послужило причиной разрыва.

До Решетовой Тимати состоял в отношениях с моделью, 2-й вице-мисс Россия Аленой Шишковой, которая родила ему дочь Алису. До них спутницей музыканта была коллега по "Фабрике звезд" - певица Алекса.