Полет Т-72Б3М и танковый балет: что ждет россиян в День танкиста

Отмечаемый каждое второе воскресенье сентября День танкиста в этом году будет отмечаться в различных регионах России с особым размахом. Что неудивительно. Кроме профессионального праздника воинов главной ударной силы сухопутных войск мы также празднуем столетие отечественного танкостроения.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в субботу военнослужащие в Подмосковье реконструируют эпизод "Битвы под Прохоровкой", в ходе которого настоящие Т-34 и артиллерия будут уничтожать вражескую технику.

Экипажи Т-80 Кантемировской дивизии традиционно порадуют зрителей "балетом", продемонстрировав высокий класс управления многотонными машинами с газотурбинными двигателями.

Как проинформировали в Центральном военном округе, 12 сентября на полигоне Свердловский (Екатеринбург) покажут "полет" трех Т-72Б3М, которые совершат одновременный прыжок с трамплина и залп из орудий.

Также ожидается выставка различных танков: от моделей времен Великой Отечественной войны до современных, в том числе Т-14 "Армата".

Парад военной техники пройдет в столице российского танкостроения - Нижнем Тагиле. По данным администрации города, всего в нем будет задействовано 40 образцов.