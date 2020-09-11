Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.09.2020,  
15:05
Текст:  Алексей Брусилов

Полет Т-72Б3М и танковый балет: что ждет россиян в День танкиста

Отмечаемый каждое второе воскресенье сентября День танкиста в этом году будет отмечаться в различных регионах России с особым размахом. Что неудивительно. Кроме профессионального праздника воинов главной ударной силы сухопутных войск мы также празднуем столетие отечественного танкостроения.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в субботу военнослужащие в Подмосковье реконструируют эпизод "Битвы под Прохоровкой", в ходе которого настоящие Т-34 и артиллерия будут уничтожать вражескую технику.

Фото: Polska Zbrojna / youtube.com
В Польше сэкономили на модернизации Leopard 2

Экипажи Т-80 Кантемировской дивизии традиционно порадуют зрителей "балетом", продемонстрировав высокий класс управления многотонными машинами с газотурбинными двигателями.

Как проинформировали в Центральном военном округе, 12 сентября на полигоне Свердловский (Екатеринбург) покажут "полет" трех Т-72Б3М, которые совершат одновременный прыжок с трамплина и залп из орудий.

Также ожидается выставка различных танков: от моделей времен Великой Отечественной войны до современных, в том числе Т-14 "Армата".

Парад военной техники пройдет в столице российского танкостроения - Нижнем Тагиле. По данным администрации города, всего в нем будет задействовано 40 образцов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: youtube.com
С танкового кладбища в войска: Т-72М1 возвращают в строй в Ираке 10.09.2020
Сможет ли танк K2PL заменить устаревшие Т-72М1 и PT-91 армии Польши 09.09.2020
Польский танк-"невидимка" окончательно пропал с радаров 09.09.2020