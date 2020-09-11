Радулов принес победу "Далласу" в овертайме

"Даллас" выиграл третий матч серии против "Вегаса". Судьбу матча решил гол российского нападающего Александра Радулова в овертайме.

После двух матчей финала Западной конференции счет был равным. "Вегас" после сухой победы доказал, что не зря многие считают именно эту команду фаворитом нынешнего противостояния.

В основное время командам не удалось определить сильнейшего. На голы Ши Теодора и Алекса Така "звезды" ответили точными бросками Джейми Олексяка и Джейми Бенна.

Судьба встреч решалась в овертайме, который продлился около минуты. Александр Радулов сумел принести победу - 3:2. Но героем встречи снова стал вратарь "Далласа" Антон Худобин. Он отразил 38 бросков по воротам и стал первой звездой встречи. "Даллас" ведет в серии до четырех побед 2-1.