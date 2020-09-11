Рота Петрова: как четыре танка КВ-1 дали отпор дивизии "Викинг"

11 сентября 1942 года на западной окраине ингушского села Малгобек в бою сошлись четыре советских танка КВ-1 и 30 танков и самоходок дивизии СС "Викинг". Однако победу в неравном поединке одержала рота старшего лейтенанта Владимира Петрова.

Развивая наступление на Кавказ 2 сентября, немцы переправились через Терек и вышли в район Малгобека, который перекрывал путь в Алханчуртскую долину. На острие удара находилась нешуточная сила - моторизованные полки "Вестланд" и "Нордланд", а также танки Pz III с длинноствольными 50-мм пушками. Имелись также девять Pz IV, пять Pz II и десять самоходных установок "Штуг".

Командир 52-й танковой бригады Закавказского фронта майор Владимир Филиппов противопоставил стальной лавине врага тактику танковых засад. Одним из танков КВ с именем "Александр Невский" командовал выпускник Харьковского танкового училища старший лейтенант Петров. В наградном листе говорится, что офицер "героически и исключительно смело" сражался с 7 по 12 сентября.

"Седьмого сентября старший лейтенант Петров с ротой тяжелых танков "КВ" дважды ходил в атаку на Предмостное - южнее Моздока. В этих боях со своей ротой старший лейтенант Петров уничтожил - 3 танка, 8 орудий, 4 дзота и до роты противника", - говорится в представлении.

Бой был тяжелым. Бригада потеряла 2 танка КВ и 14 танков Т-34, убито, ранено и пропало без вести до 120 человек в том числе командир 256-го танкового батальона капитан Солнцев. Все подбитые машины остались на поле боя у немцев, так как советская пехота не сумела закрепиться на занятых рубежах.

Однако через пять дней советские танкисты расквитались с эсэсовцами. Рота Владимир Петрова и противотанковая батарея встретили врага в засаде на западной окраине Малгобека. В наступление шли 30 немецких танков и батальон пехоты.

"И в этом бою, несмотря на численное превосходство противника, старший лейтенант Петров одержал блестящую победу, уничтожив 14 танков противника и роту пехоты. Атака врага была отбита. Всего в этом бою было уничтожено 30 танков противника", - говорится в документах.

Утром 12 сентября немецкие атаки продолжились. Командирский танк "Александр Невский" был подбит. Старший лейтенант Петров, механик-водитель Соколов и радист Полигалин были ранены, но из боя не вышли. В этот день "Александр Невский" подбил еще три немецких танка. Только после этого раненные и танк были эвакуированы в тыл.

31 марта 1943 года старшему лейтенанту Владимиру Петрову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" № 834. 4 ноября 1943 года майор Петров погиб. Именем отважного танкиста носят улицы в городах Дно, Малгобек и Невель.