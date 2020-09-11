Команда журнала "Родина" пригласила историков, краеведов, журналистов на свой "круглый стол" в рамках всероссийской научной конференции, которая проходит в эти дни в Архангельске. Она посвящена урокам Гражданской войны и интервенции, организаторы - Российское военно-историческое общество, правительство Архангельской области, САФУ, Ассоциация исследователей Гражданской войны, мемориальный комплекс "Штык решает" и областной институт открытого образования. "Родина" и "Российская газета" стали информационными партнерами конференции.

Дискуссия на тему "Столетие интервенции на Русском Севере, как последний "дальний раскат" Первой мировой войны" собрала 30 участников. Заместитель шеф-редактора "Родины" Сергей Емельянов провел для них презентацию журнала. В частности, подробно остановился на проекте "Документы Победы" - победителе конкурса Союза журналистов России:

- Мы находили очень разные свидетельства событий военных лет. Хлебные карточки, похоронки… Один ветеран пришел с войны, а мать ему говорит: "Похоронка на тебя". Сейчас ему 94 года, последние 20 лет он не видит. Но пишет стихи и сам их читает в театре! Были и забавные документы. Я, к примеру, нашел в архиве приказ: уже в Берлине за несколько дней до Победы командир части решил, что бойцы слишком расслабились - ходят в "гражданке", ездят на велосипедах - и распорядился подстричь весь личный состав, - поделился открытиями Сергей Емельянов.

Ведущий научный сотрудник института славяноведения РАН, редактор отдела военной истории журнала "Родина", доктор исторических наук Андрей Ганин рассказал о том, как последовательно раскрывается тема Гражданской войны и интервенции на страницах издания.

- Говорить об этом можно долго, если не бесконечно. Очень много было публикаций. Наверное, нет такого вопроса, которого бы не коснулся наш журнал. Еще во времена СССР в 1990 году вышел специальный выпуск, целиком посвященный истории Гражданской войны. Это был первый масштабный номер по этой проблематике. Тогда на круглом столе историки обсудили и тему интервенции. Они справедливо отметили, что этот фактор сплотил сторонников Советской России на патриотической идее. Упоминали, в частности, что Лев Троцкий, известный своей идеей мировой революции, выступал за оборону страны от немцев в начале 1918 года с привлечением сил Антанты, - рассказал Андрей Ганин.

С тех пор вышло еще несколько спецномеров "Родины" на тему Гражданской войны - о Белом движении, Красной Армии, русской эмиграции первой волны. И в каждом из них звучало "эхо" интервенции.

- В этих номерах публиковались уже полноценные архивные постсоветские исследования, лишенные идеологической заданности, - отметил редактор "Родины". - Среди прочих, ставились вопросы международного положения белого движения. Авторы приходили к выводу, что его представители становились изгоями на мировой арене, будучи неравноправными со своими союзниками. Однако и красные в то время были изгоями. Конечно, обсуждался вопрос об ориентации белых на различные внешние силы, об ответственности союзников за их поражение и победу красных.

Представитель "Родины" также отметил отдельные резонансные публикации ее авторов о тех событиях. Самобытный вклад в осмысление темы внес архангельский военный историк, поисковик и краевед Алексей Сухановский. Он сопоставляет переведенные дневники интервентов с материальными свидетельствами, которые находит непосредственно на местах боев. Это позволяет реконструировать повседневность войны и приводит к интересным выводам, которые часто ускользают от исследователей, пользующихся другими источниками.

Особой популярностью у читателей пользуются "живые" тексты о людях - участниках исторических событий. В их числе Андрей Ганин отметил еще один материал - об американском интервенте, рядовом Германе Яппе, спасенном северянами от верной гибели: через сто лет, в 2018 году, Алексей Сухановский прошел вместе с его сыном по местам боев отца.

На конференции в Архангельске не раз отмечалось, что события столетней давности сегодня стали особенно актуальны. Это мнение разделяет и Андрей Ганин:

- Глобальные политические перемены, которые произошли в 2014 году и позднее, резко актуализировали подзабытую и уже воспринимавшуюся как достаточно далекую тематику Гражданской войны и интервенции. Вновь прозвучал вечный вопрос: друзья или враги - различные внешние силы? Проводятся очевидные параллели между блокадой Советской России и теми санкциями, которые введены в отношении России современной. И тот опыт, который страна пережила сто лет назад, возможно, будет полезен нам сегодня, - сделал вывод историк. Поэтому журнал "Родина" продолжает обращаться к событиям столетней давности.

Участникам круглого стола "Родины" стали также представители Архангельского музея Гостиный двор и Шенкурского краеведческого музея. Его директор, Светлана Кузнецова, выступила с докладом о памятниках интервенции и Гражданской войны в Шенкурском районе - именно здесь, в 350 километрах от Архангельска, больше ста лет назад "задохнулось" наступление захватчиков. Директор показала участникам конференции фотографии воронок авиационных бом, боеприпасов и других следов наступления, которые и сегодня находят рядом с Шенкурском. Многие из них можно увидеть на выставке музея "Артефакты Гражданской войны и интервенции на Севере".

Во время круглого стола команда "Родины" предложила архангельским историкам и журналистам вступать в ряды авторов журнала.