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11.09.2020 19:38
Рубрика: Общество

На юге России ученые обнаружили новый вид азиатского богомола

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Черноморском побережье Кубани ученые обнаружили колонии нового вида богомола, ранее обитавшего только на Дальнем Востоке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Международный журнал энтомологии.

Фото: Пресс-служба администрации Геленджика
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Авторами научной статьи выступили работник биологического факультета МГУ Евгений Щербаков и сотрудник факультета тропических сельскохозяйственных наук Чешского университета естественных наук Валерий Говоров. Они сообщили, что на территории Краснодарского края обнаружены колонии богомола азиатского вида Statilia maculata, который обитает в основном в странах Дальнего Востока (включает Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию). Кроме того, аналогичных богомолов обнаружили и на территории Крыма.

Ученые отмечают, что эта находка вписывается в общую тенденцию, зафиксированную в последние годы на территории Европы. Там наблюдается рост числа чужеродных богомолов, создающих обширные популяции в нехарактерных для них регионах обитания.

Обнаруженный на юге России Statilia maculata - первый интродуцированный вид богомолов в фауне России и первый представитель рода Statilia Stal в Европе. Важным фактором его размножения является влажность воздуха. Таким образом, по мнению ученых, высока вероятность дальнейшего распространения азиатских богомолов на соседние территории и страны с влажным субтропическим климатом. Отмечается, что их влияние на экосистему юга России еще только предстоит изучить.

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