Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.09.2020,  
10:55
Текст:  Татьяна Воробьева

Подводное вождение танков показали на видео

Две сотни курсантов учебного центра Центрального военного округа освоили подводное вождение танков на полигоне Еланский в Свердловской области. "Экипажи погружались на глубину до четырех метров и пересекали водоем шириной около 200 метров", - рассказали в пресс-службе.

В условиях отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли боевыми машинами по приборам - гирополукомпасам. Кроме того, курсанты отработали эвакуацию личного состава и техники на случай затопления танка.

Фото: Пресс-служба ЦВО
В честь Дня танкиста уральцев прокатят на броневике "Тайфун"

"Подготовка идет по принципу от простого к сложному: сначала курсанты выполняют учебные упражнения на суше, занимаются легкой водолазной подготовкой в тренажерном комплексе (в частности, отрабатывают нормативы на специальном затапливаемом макете танка). Только потом они получают допуск к занятиям в естественном водоеме", - рассказал Андрей Шелухин, начальник 473 окружного учебного центра подготовки младших специалистов ЦВО.

Завершившие обучение молодые люди будут потом проходить службу на должностях младших специалистов в танковых войсках. Один из курсантов, Александр Миронов, поделился ощущениями от испытаний в полевых условиях: "Когда погружаешься под воду, эмоций очень много, но ехать надо потихоньку".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: youtube.com
С танкового кладбища в войска: Т-72М1 возвращают в строй в Ираке 10.09.2020
Индия провела летные испытания гиперзвукового аппарата 08.09.2020
Под Астраханью войска ПВО сбили 50 баллистических и крылатых ракет 08.09.2020
учения
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Вертолеты оснастят мощными радарными комплексами 10.09.2020
Корабли ВМФ России и ВМС Индии завершили учения Indra Navy-2020 06.09.2020
Подготовку к бою ядерных ракет США показали на видео 03.09.2020
танки
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Появились первые изображения F-35A в российском камуфляже 10.09.2020
Сможет ли танк K2PL заменить устаревшие Т-72М1 и PT-91 армии Польши 09.09.2020
Польский танк-"невидимка" окончательно пропал с радаров 09.09.2020