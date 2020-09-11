Подводное вождение танков показали на видео

Две сотни курсантов учебного центра Центрального военного округа освоили подводное вождение танков на полигоне Еланский в Свердловской области. "Экипажи погружались на глубину до четырех метров и пересекали водоем шириной около 200 метров", - рассказали в пресс-службе.

В условиях отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли боевыми машинами по приборам - гирополукомпасам. Кроме того, курсанты отработали эвакуацию личного состава и техники на случай затопления танка.

"Подготовка идет по принципу от простого к сложному: сначала курсанты выполняют учебные упражнения на суше, занимаются легкой водолазной подготовкой в тренажерном комплексе (в частности, отрабатывают нормативы на специальном затапливаемом макете танка). Только потом они получают допуск к занятиям в естественном водоеме", - рассказал Андрей Шелухин, начальник 473 окружного учебного центра подготовки младших специалистов ЦВО.

Завершившие обучение молодые люди будут потом проходить службу на должностях младших специалистов в танковых войсках. Один из курсантов, Александр Миронов, поделился ощущениями от испытаний в полевых условиях: "Когда погружаешься под воду, эмоций очень много, но ехать надо потихоньку".