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11.09.2020,  
11:15
Текст:  Тимур Алимов

Стали известны детали проверки боеготовности системы ПВО стран СНГ

Применение сил по самолетам-нарушителям границ отработают подразделения противовоздушной обороны (ПВО) семи стран Содружества независимых государств (СНГ) в ходе начавшейся в пятницу масштабной тренировки.
Фото: Пресс-служба ЮВО/РИА Новости Фото: Пресс-служба ЮВО/РИА Новости
Фото: Пресс-служба ЮВО/РИА Новости

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в учениях принимают участие Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководят объединенной системой ПВО из центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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- В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие, - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В проверке боеготовности задействованы более 130 командных пунктов на территории семи стран. В небо будут подняты более 60 самолетов, в числе которых истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 и Ту-160.

Экипажи проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи государств-участников тренировки.

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