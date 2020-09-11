Стали известны детали проверки боеготовности системы ПВО стран СНГ

Применение сил по самолетам-нарушителям границ отработают подразделения противовоздушной обороны (ПВО) семи стран Содружества независимых государств (СНГ) в ходе начавшейся в пятницу масштабной тренировки.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в учениях принимают участие Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководят объединенной системой ПВО из центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве.

- В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие, - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В проверке боеготовности задействованы более 130 командных пунктов на территории семи стран. В небо будут подняты более 60 самолетов, в числе которых истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 и Ту-160.

Экипажи проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи государств-участников тренировки.