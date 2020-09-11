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Вышел тизер новой экранизации автора "Восставшего из ада" Баркера

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    11.09.2020, 11:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале сервиса Hulu слегка внезапно появился тизер состоящего из трех сегментов фильма-антологии "Книги крови" (Books of Blood), где в основе - рассказы одноименного цикла классика сплэттерпанка Клайва Баркера. Того самого, что написал "Восставшего из ада", "Полуночный экспресс" (The Midnight Meat Train - как раз из указанного цикла) и "Ночной народ" среди прочего.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер слэшера про обмен телами "Дичь" с Винсом Воном

Постановкой ленты занимался Брэннон Брага (сериал "Салем", активно работал как сценарист на фильмах и сериалах "Стартрека"), он же - соавтор сценария, наряду с Адамом Саймоном. Обещают "страшные истории, запутанные во времени и пространстве".

В ролях: Бритт Робертсон ("Крик 4", Энджи из "Под куполом" Кинга), номинант "Золотого глобуса" Анна Фрил (протагонистка сериала "Марчелла"), Рафи Гаврон ("Мир Дикого Запада"), Юл Васкес ("Плохие парни 2"), Кори Ли ("Шесть демонов Эмили Роуз"), Бретт Рикаби ("Бесстыжие").

Премьера - 7 октября.

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