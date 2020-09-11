Звонарева вместе с Зигемунд выиграла US Open в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали победительницами Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде.

В решающем матче турнира российско-немецкой паре противостояли американка Николь Меличар и китаянка Сюй Ифань. Встреча продлилась 1 час 22 минуты и завершилась победой Звонаревой и Зигемунд - 6:4, 6:4.

Для 36-летней Звонаревой этот титул стал третьим на турнирах "Большого шлема" в парах и вторым на US Open - ранее она побеждала в Нью-Йорке в 2006 году вместе с француженкой Натали Деши.