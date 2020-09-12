Чем запомнился прошедший в 1945 году парад Победы над Японией в Харбине

2 сентября 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Это событие ознаменовало окончание Второй мировой войны.

Парад советских войск в честь победы над милитаристской Японией. Харбин, 16 сентября 1945 года. Фото: РИА Новости

Вклад советских войск в победу велик. Они в короткие сроки разбили миллионную Квантунскую армию, оккупировавшую северо-восточную часть Китая, ликвидировали тем самым плацдарм Японии для агрессии против Советского Союза, Монгольской Народной Республики и остальной части Китая. В целом Красная армия освободила Маньчжурию, Ляодунский полуостров, Южный Сахалин, Курилы и северную часть Кореи.

3 сентября вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР: эта дата объявлялась днем всенародного торжества - праздником Победы над Японией.

2 сентября главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке, маршал Советского Союза А. М. Василевский объявил распоряжение Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина о проведении в Харбине Парада в честь дня Победы над Японией. До сих пор в СМИ почти не сообщалось почему выбор пал на Харбин. Тогда информацию о нем не опубликовала ни одна центральная газета. Лишь дальневосточные "Амурская правда" и "Тихоокеанская Звезда" поместили материалы о параде.

Тем не менее известно, что Сталин исходил из того, что Харбин исторически был связан с русскими. Они заложили этот город в 1898 году в связи со строительством Россией Китайско-Восточной железной дороги. По окончании гражданской войны Харбин стал одним из центров белой эмиграции. Вскоре часть русского населения Харбина, в основном рабочие и служащие Китайско-Восточной железной дороги, приняла советское гражданство.

Великая Отечественная война расколола русский Харбин. Одни сочувствовали родине, ее борьбе с фашистской Германией и собирали средства для Красной армии. Меньшинство желало поражения Советам. Победы Красной армии над фашистской Германией радовала русских харбинцев, особенно молодежь, да и значительная часть старшего поколения стала все более лояльно относиться к СССР. Маршал К. А. Мерецков отмечал, что при освобождении Харбина от японских оккупантов 18-22 августа русские горожане оказали Красной армии серьезное содействие. Они наводили советских десантников на штабы и казармы врага, захватывали и удерживали узлы связи, брали пленных. Узнавшие о советском наступлении солдаты-маньчжуры из белоэмигрантов складывали оружие и переходили на сторону соотечественников. Первыми советские танки на улицах встречали русские эмигранты. Многие приветствовали советских воинов возгласами "ура" и плакали от радости, а в храме шел торжественный молебен в честь освобождения от японского ига.

Выбор Харбина для парада имел политическое значение, он приближал русскую опору в Маньчжурии (географическое наименование северо-восточной части Китая) к Советскому Союзу. Сталин поручил принимать парад А. М. Василевскому. С учетом времени, необходимого для подготовки, Василевский назначил парад на воскресенье, 16 сентября 1945 года. С 4 сентября войска харбинского гарнизона начали энергично готовиться к параду. Руководил подготовкой начальник гарнизона и комендант города, командующий 1-й Краснознаменной армией, дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А. П. Белобородов. Он решил вывести на парад практически весь харбинский гарнизон.

Харбин. Парад советских войск в честь победы над империалистической Японией. Фото из книги "История Великой Отечественной войны. Том 5". Фото: РИА Новости

Хлопот было немало. Предстояло переодеть весь гарнизон в новое, парадное обмундирование. Старое истрепалось в боях и походах. Помогли китайские портные. Они разобрали заказы по множеству маленьких мастерских, и буквально в считанные дни одели участников парада в новое, как отмечал Белобородов, щегольское обмундирование. Боевую технику, только-только вышедшую из боев, отремонтировали и покрыли свежей краской. Колеса автомашин побелили, а на лобовых стеклах нарисовали ордена и гвардейские знаки.

Весть о предстоящем параде быстро распространилась по Харбину. Готовились к 16 сентября буквально все горожане и жители окрестных китайских деревень. Советскому командованию сообщили, что все предприятия и общественные организации города пожелали участвовать в праздничной демонстрации. Вместе с детьми, по самым скромным подсчетам, это триста тысяч человек, то есть около половины всего населения города. Красная материя исчезла с прилавков магазинов, а харбинские улицы украсились флагами, транспарантами и иллюминацией.

Несколько позже о желании участвовать в параде заявили и командующие Народно-освободительной армии Китая, хотя для этого ее воинам предстояло преодолеть сотни километров.

7 сентября Сталин срочно вызвал в Москву маршала Василевского для поздравления с 50-летним юбилеем и вручением ему в Кремле второй медали "Золотая звезда" Героя Советского Союза. А. М. Василевский поручил принимать парад генерал-полковнику А. П. Белобородову, а командовать парадом - генерал-лейтенанту артиллерии К. П. Казакову.

За несколько дней до парада в Харбин приехали гости - члены Военного совета фронта генерал-полковник Т. Ф. Штыков и генерал-майор К. С. Грушевой, начальник штаба Главного командования советских войск на Дальнем Востоке генерал-полковник С. П. Иванов, член военного совета Тихоокеанского флота генерал-лейтенант С. Е. Захаров. Еще раньше в Харбин прибыли командующий первым Дальневосточным фронтом Маршал Советского Союза К. А. Мерецков и главный маршал авиации А.А. Новиков.

И вот наступил день парада, воскресенье 16 сентября. А 18 сентября хабаровская газета "Тихоокеанская звезда" писала о праздничном городе: "Харбин проснулся необычайно рано, возбужденный предстоящим парадом советских войск в честь победы над Японией. Сотни тысяч людей вышли на улицы. Главные магистрали города - Китайская и Диагональная улицы и вокзал заполнены. Одетые в лучшее платье, люди стояли шпалерами вдоль тротуаров. Каждый держал в руках два флажка - советский и китайский. Море цветов, тысячи лозунгов на русском, китайском и корейском языках, прославлявших величие и доблесть воинов Красной армии… Такого огромного скопления народа, такого торжества никогда не видел и не знал Харбин".

10 часов 30 минут. На главной трибуне, расположенной на Вокзальной - самой большой площади города, занимают места представители военного командования Красной армии, Китайской Республики, духовенства и общественности Харбина.

Участвующие в параде войска выстроились ровными прямоугольниками на Вокзальной площади. Несмотря на свои размеры, она не вместила всех жаждущих посмотреть парад. Поэтому многие подразделения, танковые, артиллерийские и минометные батальоны встали колоннами на привокзальных улицах.

Ровно в 11 утра принимающий парад генерал-полковник А. П. Белобородов выехал на площадь на отлично выезженном коне. Навстречу уже скакал на гнедом, с белыми "чулочками" на ногах, коне генерал-лейтенант К. П. Казаков. В ответ на приветствие Белобородова гремело мощное русское "Ура!", его подхватывали харбинцы.

Затем генерал-полковник А. П. Белобородов поднялся на трибуну и обратился к войскам с речью. Звуки фанфар возвестили о начале шествия. Генерал-лейтенант К.П. Казаков скомандовал: "К церемониальному маршу! Дистанция - на одного линейного!.. Шагом - марш!". И тут же дружно ударил по брусчатке парадный пехотный шаг.

Первыми открыли прохождение батальоны 300-й Харбинской дивизии - герои маньчжурских сражений. Их отличал четко выдержанный строй. Следом пошла 59-я Краснознаменная дивизия. Ее воины протаранили оборону японцев у пограничного хребта. Пехотинцев сменяют связисты, саперы, минометчики.

Но вот площадь буквально ахнула: "Катюши"! "Катюши"!.. Оказывается, и сюда, издалека, сквозь японские пограничные кордоны и жесточайшую цензуру, докатилась боевая слава нашей артиллерии. "Катюши" движутся двумя лентами. Гром оваций сопровождал их прохождение. Вслед за гвардейскими минометами прошла мотопехота. Ее сменила бóльшая часть артиллерии - зенитки, противотанковые орудия различных калибров, гаубицы. Появление тяжелых самоходных пушек с поднятыми кверху огромными жерлами снова вызвало восторг и бурю аплодисментов.

Цветные ракеты возвестили о выходе на парад танков. Первым пронесся на полном ходу знаменитый "Т-34" под командованием прославленного командира танковых подразделений Онищика. Ведомые им бронированные машины первыми проложили дорогу через непроходимую маньчжурскую тайгу и отрезали пути отхода главным японским силам. Двумя колоннами прошли мимо трибун легкие, средние и тяжелые танки. Парад продемонстрировал несокрушимую мощь советской армии.

По распоряжению Сталина было разрешено принять участие в параде пожелавшим русским ветеранам войны с Японией 1904-1905 годов. Их радости не было предела. А ведь среди них были участники Гражданской войны, воевавшие на стороне белых.

И еще. Парад уже заканчивался, как вдруг на площади появились бегущие бойцы Народно-освободительной армии Китая. Они успели на парад, хотя вид их изможденный. Усталые, поскольку весь путь в сотни километров им пришлось преодолеть бегом (двое бегом несут на носилках третьего, затем отдохнувший меняет одного из несущих носилки, и так поочередно - бег и отдых). Естественно ни о какой парадной форме не могло быть и речи: почти все босые, в легких тапочках, обмотках, истрепанной одежде и исхудавшие. Но счастливые бойцы-китайцы радовались, что празднуют победу вместе с русскими.

На Вокзальную площадь хлынули колонны демонстрантов - китайцы, русские, корейцы, поляки, татары, немцы … Свидетель этого события Иван Шипилов вспоминал: "…К нашему командованию явилась делегация белоэмигрантского офицерства и попросили разрешения выйти на демонстрацию в русской военной офицерской форме при всех имеющихся регалиях, на что им было дано согласие. Мимо трибун шли старики, многие из которых опираясь на костыли, сгорбившись под тяжестью лет, прожитых в изгнании, были увешаны георгиевскими крестами и медалями… Вслед за ними шли русские гражданские люди, в свое время покинувшие Родину… Среди них много молодежи…". Участники демонстрации шли в национальных одеждах, с красными флажками в руках. Тоже свидетельство замирения.

А в одном из садов в центре города баянист задушевно исполнял старинный русский вальс "На сопках Маньчжурии" в память о подвиге Мокшанского пехотного полка, совершенного в феврале 1905 года в тяжелом бою с японцами. Советские солдаты успели сочинить новый текст вальса. Молодой сильный баритон пел:

Вы пали за Русь,

Погибли за Отчизну,

Время пришло, мы за вас отомстили

И справили славную тризну…

И солдатский хор ладно и дружно подхватил: