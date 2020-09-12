"Черная дыра": как в СССР создали самую бесшумную подлодку в мире

Ровно 40 лет назад - 12 сентября 1980 года - на воду была спущена головная подводная лодка проекта 877 "Палтус" - Б-248. За исключительную бесшумность субмарины данного типа в странах НАТО прозвали "Черная дыра".

В начале 1970-х годов стало очевидным, что гидроакустические средства достигли нового уровня развития, позволяющего обнаружить любую из действовавших на тот момент подводных лодок. Поэтому перед советскими разработчиками была поставлена задача радикально снизить уровень шума конструкций. Изначально планировалось доработать уже стоявшие на вооружении подлодки второго поколения проекта 641Б. Однако практика показала, что это трудновыполнимо, после чего началась разработка принципиально новой субмарины.

То что она получится именно такой, можно было понять из техзадания на проект. Предполагалось, что лодка должна гарантированно выигрывать дуэль у любой другой подлодки данного класса. Достичь этого необходимо было за счет сочетания таких характеристик как низкая акустическая заметность, дальность обнаружения противника, быстродействие и мощность оружия.

Головной корабль проекта заложили в 1979 году на заводе имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре. В сентябре был сформирован первый экипаж подводной лодки Б-248 (командиром назначен капитан 1 ранга Василий Москалев), который в ноябре того же года прибыл на завод, где начал знакомиться с устройством будущей субмарины, ожидая спуска на воду.

В лодках проекта 887 был применен ряд новшеств. Так, корпусу лодки впервые в советской практике была предана обтекаемая форма дирижабля. Благодаря этому выросла скорость подводного хода (до 17-19 узлов) и снизилась шумность, но в то же время снизилась мореходность в надводном положении. Также в лодке была снижена шумность многих агрегатов, в том числе дизель-электрических двигателей.

Длина "Палтуса" составила 73 метра, ширина - почти 10, подводное водоизмещение - свыше трех тысяч тонн. Рабочей глубиной погружения была определена отметка в 240 метров, хотя предельная глубина достигала и 300 метров, что было подтверждено в ходе испытаний в начале 1980-х годов. Автономность плавания составила 45 суток. На вооружении Б-248 имелось шесть носовых торпедных аппарата (ТА) калибра 533 миллиметра с автоматическим заряжанием, средства ПВО, в том числе ПЗРК "Стрела-3М".

Отметим, что в проекте изначально был заложен большой модернизационный потенциал, благодаря чему он остается актуальным и по сей день. В частности, продолжением "Палтуса" стали подводные лодки проекта 636 "Варшавянка". Их улучшенный вариант 636.3 строится для ВМФ России.