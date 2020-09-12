Что предложит Девятый фестиваль австрийского кино

С 14 по 19 сентября в Москве пройдет IX фестиваль нового австрийского кино.

В этом году в программе представлены пять картин, призванные показать разнообразие современной кинематографической культуры этой страны.

Любители Германа Гессе смогут увидеть динамичную немецко-австрийскую экранизацию "Нарцисса и Гольдмунда" в прочтении Штефана Рузовицки ("Фальшивомонетчики", "Чёрный дрозд", "Ад" и "Пациент Зеро").

Три ленты из пяти непосредственно связаны с российской тематикой - "Оскар и Лили" (Ein bisschen bleiben wir noch) рассказывают о непростом детстве брата и сестры из семьи чеченских беженцев.

"Революционеры (в прошлом)" (Waren einmal Revoluzzer) погружают зрителя в последствия авантюрного шага венской судьи, которая помогает перебраться в Австрию своему другу Павлу, не имея полного представления о том, что его толкнуло на такой шаг. И когда у нее на пороге оказывается целое семейство, драма превращается в фарс и не может не вызвать улыбку.

"Космические собаки" (Space Dogs), необычное документальное кино, которые создали Эльза Кремсер и Левин Петер, отдает должное сородичам первых покорителей космоса, собакам и рассказывает о буднях современных московских дворняг, попутно документируя повседневную российскую реальность с неожиданного ракурса. Проникновенности повествованию добавляет размеренный закадровый голос Алексея Серебрякова.

"Повезло" (Glück Gehabt) Петера Пайера возвращает зрителя в австрийскую повседневность, щедро сдабривая ее гротеском и черным юмором. Художнику Артуру, забросившему карьеру иллюстратора, чтобы дать возможность жене реализовать себя на педагогическом поприще, становится скучно и тоскливо. Растерянно озираясь по сторонам, он останавливает свое внимание на блондинке Алис, которая увлекает его прочь от размеренной жизни. Причем настолько далеко, что речь заходит об откровенном пренебрежении к закону.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов.