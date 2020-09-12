"Сочи" обыграл "Ахмат" и вышел в лидеры чемпионата России

В субботу в матче седьмого тура чемпионата страны по футболу "Сочи" в Грозном переиграл "Ахмат" - 1:0 (1:0). После этой победы "барсы" набрали 15 очков и сенсационно вышли на первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Сочинцы на один балл опережают московский "Спартак", которому в воскресенье предстоит дерби с ЦСКА.

Как это ни удивительно, но поединок с не слишком громкой вывеской мог кардинально изменить ситуацию в самом верху турнирной таблицы. В случае виктории сочинцы наберут 15 очков и выйдут (как минимум до воскресенья) на первое место в российской Премьер-лиге. А победа хозяев позволит им с 13 баллами догнать питерский "Зенит", находящийся в данный момент на второй позиции в первенстве.

Перед встречей соперники лишились своих ключевых игроков: хозяева - центрального защитника сборной России Семенова (дисквалификация) и форварда национальной команды Албании Роши (травма), а "барсы" основного нападающего Заболотнего (повреждение).

Правда, заменивший последнего 21-летний экс-спартаковец Руденко мог забить уже на шестой минуте, когда, получив разрезающий пас от Жоаозиньо, вышел один на один с Шелией, но метров с десяти отправил мяч над перекладиной.

"Ахмат" же, удивлявший до этого своих оппонентов, мощным прессингом на чужой половине, им на постоянной основе поначалу почти не пользовался. Свой первый опасный момент грозненцы организовали с помощью быстрой контратаки: Понсе ворвался справа в штрафную, и голкипер гостей Джанаев лишь в последнее мгновение сумел дотянуться до мяча.

И тут же более активные гости ответили голевой атакой. На левом фланге Жоаозиньо отобрал мяч у защитника Терехова, передал Бурмистрову, тот выкатил его в центральную зону Нобоа, который метров с 18-ти точно пробил в правый от Шелии нижний угол - 0:1, 24-я минута. Это пятый мяч полузащитника в сезоне - эквадорец лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

А вот на 32-й минуте хавбек "Ахмата" Быстров своим шансом не воспользовался. Хавбек "Ахмата", который после серии рикошетов буквально с трех метров вместо того, чтобы оставить мяч оставить стоявшему рядом форварду Ильину, решил забить сам в падении, однако в ворота не попал. Перед самым перерывом уже Джанаев вытащил в красивом броске из-под перекладины посланный Исмаэелем с линии штрафной мяч.

Во второй половине грозненцы, понятно, пошли всеми силами вперед. На 50-й минуте Понсе вполне мог сравнять счет, однако пробил головой выше ворот метров с шести. На левом фланге Бериша принялся по привычке терзать своих оппонентов дриблингом. А наставник хозяев Андрей Талалаев еще и выпустил для усиления атаки Мелкадзе и Харина, а затем и креативного хавбека Иванова, заставив "барсов" в основном обороняться.

На что главный тренер "Сочи" Владимир Федотов сразу ответил двойной заменой в середину поля, причем за команду дебютировал экс-полузащитник столичных "Динамо" и "Спартака" Юсупов.

Перестановки действия в втаке "Ахмата" практически не услили, а "Сочи", в свою очередь, удалось отодвинуть игру от своей штрафной. Хотя Харин на 80-й минуте, получив передачу от Беришы, в штрафной замешкался и попал мячом в защитника.

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.