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13 сентября 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 11 сентября 2020 года № 537-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 3 пункта 1.2 слова "кинотеатров (кинозалов),", ", а также детских лагерей всех типов" исключить;

2) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции:

"Перенести запланированные на территории Республики Алтай спортивные и другие массовые мероприятия на более поздний срок или проводить в режиме онлайн.";

3) в пункте 4 слова "театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных," исключить;

4) подпункт "ж2" пункта 11 признать утратившим силу;

5) подпункт "з2" пункта 12 признать утратившим силу;

6) в пункте 14.1:

в подпункте 1 слова "кинотеатров (кинозалов)," исключить;

подпункт 6 признать утратившим силу;

7) пункт 14.1.2 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"оказании услуг театров, кинотеатров (кинозалов) (общее количество зрителей не должно превышать 50 % от общей вместимости зала, рассадка должна осуществляться с учетом социального дистанцирования);

оказании услуг плавательных бассейнов (общее количество посетителей не должно превышать 50 % от единовременной пропускной способности плавательного бассейна).";

8) подпункт 2 пункта 14.4 признать утратившим силу;

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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