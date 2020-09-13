Указ губернатора Архангельской области от 11 сентября 2020 года № 128-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее - изменения).

2. Настоящий указ, за исключением пункта 2 изменений, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пункт 2 изменений вступает в силу с 16 сентября 2020 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего указа.

Установить, что действие пункта 4 изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 20 августа 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 11 сентября 2020 г. № 128-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В пункте 4:

1) в подпункте 2 слова "для групп не более 30 человек одновременно" исключить;

2) дополнить новым подпунктом 21 следующего содержания:

"21) на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования и в объектах спорта с загрузкой объектов не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;";

3) подпункт 3 после слов "на территории Архангельской области" дополнить словами ", за исключением мероприятий, указанных в подпункте 21 настоящего пункта";

4) подпункт 4 после слов "гаражно-строительных кооперативов," дополнить словами "садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, садоводческих, огороднических и дачных потребительских кооперативов,".

2. В пункте 5:

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) с 16 сентября 2020 года осуществляется деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (далее - ОКВЭД 2): 59.14), при соблюдении следующих условий:

проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе, а также недопущение в помещение кинотеатра или иного места, предназначенного для просмотра фильмов, лиц с повышенной температурой и первыми признаками респираторных заболеваний;

использование посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

обработка рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками при входе в кинозал или иное помещение, предназначенное для просмотра фильмов;

использование работниками, контактирующими с посетителями, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

одновременное количество посетителей не более 50 процентов от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением семей и лиц, которые пришли или приобрели билеты совместно);

рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно зрительское место (за исключением семей и лиц, которые пришли или приобрели билеты совместно);

запрет проноса еды и напитков в кинозалы или иное помещение, предназначенное для просмотра фильмов;

обязательное соблюдение методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.

2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, "МР 3.1/2.1.0178/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 мая 2020 года;";

2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) с 16 сентября 2020 года осуществляется предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 90), за исключением мероприятий, проводимых в помещениях, билеты на которые не предусматривают указания конкретного посадочного места (кресла, столика) посетителя во время проведения мероприятия.

Предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов осуществляется при соблюдении следующих условий:

проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе, а также недопущение в помещение лиц с повышенной температурой и первыми признаками респираторных заболеваний;

использование посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

обработка рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками при входе в объект культурно-развлекательного досуга клиентов;

использование работниками, контактирующими с посетителями, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

одновременное количество посетителей не более 50 процентов от общей вместимости помещения, в котором проводится мероприятие культурно-развлекательного досуга, при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением семей и лиц, которые пришли или приобрели билеты совместно);

рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно зрительское место (за исключением семей и лиц, которые пришли или приобрели билеты совместно);";

3) дополнить новым подпунктом 41 следующего содержания:

"41) до 7 октября 2020 года включительно на территории Архангельской области приостанавливается предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 90) в части организации мероприятий, проводимых в помещениях, билеты на которые не предусматривают указания конкретного посадочного места (кресла, столика) посетителя во время проведения мероприятия;";

4) в подпункте 7 слова "15 сентября" заменить словами "7 октября";

5) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) до 7 октября 2020 года включительно на территории Архангельской области приостанавливается деятельность по предоставлению услуг для организации процесса курения кальянов;".

3. По тексту пункта 181 слова "на смены в летний период 2020 года" исключить.

4. Дополнить новым пунктом 21 следующего содержания:

"21. Во исполнение пункта 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 29 июня 2020 года № ММ-П12-23пр, пункта 8 поручения Правительства Российской Федерации от 3 июля 2020 года "О решениях по итогам совещания о ситуации на рынке труда", в соответствии с планом мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, от 17 августа 2020 года, в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, установить, что гражданами, относящимися к категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции и имеющими возможность пройти в 2020 году обучение по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на территории Архангельской области, являются:

1) граждане, находящиеся под риском увольнения (граждане, с которыми может быть расторгнут трудовой договор, в том числе в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, банкротством, сокращением численности и штата работников, приостановлением деятельности организации или индивидуального предпринимателя, переходом организации или индивидуального предпринимателя на неполный (сокращенный) рабочий день, получившие письменное уведомление от работодателя не ранее 17 марта 2020 года);

2) граждане, ищущие работу (граждане, с которыми расторгнут трудовой договор, прекратившие предпринимательскую деятельность, не ранее 17 марта 2020 года и зарегистрированные в качестве ищущих работу в органах службы занятости);

3) выпускники образовательных организаций (лица, успешно завершившие в 2020 году обучение по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования или профессионального обучения, получившие соответствующий документ об образовании, не продолжившие обучение по указанным образовательным программам и не заключившие трудовой договор, предусматривающий работу по полученной профессии (специальности).".

5. В пункте 24:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) организовать деятельность государственных учреждений Архангельской области в сфере культуры и муниципальных учреждений муниципальных образований в сфере культуры, в том числе театров, филармоний, иных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, а также учреждений, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, с соблюдением:

а) методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года и "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

б) следующих условий:

использование посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

использование работниками, контактирующими с посетителями, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

обработка рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками при входе в учреждение культуры и искусства;

при организации спектаклей, представлений и концертов загрузка помещения, в котором проводятся указанные мероприятия, не более 50 процентов от его единовременной пропускной способности;

рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно зрительское место (за исключением семей и лиц, которые пришли или приобрели билеты совместно);

в) требований к организации деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, утвержденных настоящим указом, а также постановлением министерства культуры Архангельской области;";

2) в подпункте 3:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"3) организовать функционирование в государственных учреждениях Архангельской области в сфере культуры и в муниципальных учреждениях муниципальных образований в сфере культуры клубных формирований, самодеятельных творческих коллективов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также при соблюдении следующих условий:";

б) абзац второй исключить.

6. Подпункт 2 пункта 30 изложить в следующей редакции:

"2) осуществлять ведение личного приема граждан при наличии у граждан и лиц, осуществляющих личный прием, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);".

7. Пункт 35 исключить.







